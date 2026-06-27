Recomandările ASSMB pentru a fi în siguranță pe timp de caniculă

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 iun. 2026, 08:58

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) a emis câteva recomandări pentru populație pentru a fi în siguranță pe timp de caniculă, în București, în zilele cu disconfort termic accentuat.

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