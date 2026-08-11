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Economie· 1 min citire
Rata dobânzii de politică monetară rămâne de 6,5 % pe an
Dobândă BNR
Publicat11 aug. 2026, 08:57
Sursărealitatea.net
BNR a mai anunţat că anticipează o scădere semnificativă a inflaţiei în trimestrul al treilea.
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