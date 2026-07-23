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O femeie de 31 de ani a născut cvadrupleți la Miercurea-Ciuc

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Covasna
Scris de Realitatea de Covasna Publicat: 23 iul. 2026, 23:08

La Spitalul Județean de Urgență din Miercurea-Ciuc a avut loc, la 21 iulie 2026, prima naștere de cvadrupleți din istoria unității medicale.

O femeie de 31 de ani din Malnaș-Băi, județul Covasna, a născut prin cezariană, în săptămâna a 26-a de sarcină, trei fetițe și un băiețel. Sarcina, obținută prin inseminare asistată, a fost monitorizată de medicul Hompoth György, șeful Secției de Obstetrică-Ginecologie.

Nou-născuții, care cântăresc între 740 și 810 grame, au primit numele Abigél Kincső, Alíz Nóra, Andrea Csenge și Attila Nimród. Fiind extrem de prematuri, aceștia au avut nevoie de îngrijiri specializate și de suport respirator. Bebelușii au fost transferați la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” din Brașov, două dintre fetițe fiind transportate cu elicopterul SMURD, iar ceilalți doi copii cu ambulanțe.

Reprezentanții spitalului au anunțat că starea cvadrupleților este stabilă. Mama se recuperează la Miercurea-Ciuc și se află într-o stare bună. Conducerea unității a mulțumit echipelor medicale implicate pentru profesionalismul și efortul depus.

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