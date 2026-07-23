Ilie Bolojan explică de ce Guvernul nu deblochează mii de posturi în Sănătate: „Sunt spitale care practic sunt dedicate angajaților”

Publicat 23 iul. 2026, 19:41 Actualizat 23 iul. 2026, 19:42

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că Executivul nu poate aproba automat miile de posturi solicitate de sistemul public de sănătate fără o analiză a modului în care sunt utilizate resursele existente. Potrivit acestuia, în prezent există spitale în care cheltuielile de personal ajung la 90% din buget, iar gradul de ocupare al paturilor este mult sub media națională.

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