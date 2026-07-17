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Politica· 1 min citire
Reacția Chinei, după acuzațiile lui Trump privind amestecul în alegerile prezidențiale.”Rezultatul acestora este determinat de voturile poporului american”
FOTO: Arhivă
Publicat17 iul. 2026, 07:56
SursăRealitatea.Net
China a respins acuzațiile lansate de președintele american Donald Trump, potrivit cărora ar fi încercat să influențeze alegerile din Statele Unite și ar fi obținut zeci de milioane de înregistrări care conțin date ale alegătorilor americani, transmite CNN.
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