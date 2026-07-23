Politica· 1 min citire

Legea integrității, „mutilat” politic. Radu Marinescu: Guvernul recunoaște, PSD depune amendamente

Radu Marinescu

Radu Marinescu

Realitatea de Covasna
Scris deRealitatea de Covasna
Publicat23 iul. 2026, 22:20
SursăRealitatea.net

Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, susține că declarația de presă a premierului privind legile integrității confirmă acuzațiile publice formulate de PSD legate de modul în care a fost modificat proiectul.

Social-democratul afirmă că, la momentul plecării sale din Ministerul Justiției, în grupul de lucru MJ-ANI existau deja soluții legislative pentru legile integrității, care asigurau îndeplinirea jalonului din PNRR și prevedeau publicarea declarațiilor de avere și de interese, sub forma unei OUG și a unui proiect de lege aflat în stadiu de finalizare.

Contextul modificărilor controversate

Marinescu precizează că aceste soluții au fost regrupate ulterior într-un singur proiect de lege, dar spune că a refuzat să participe la modificarea sa politică netransparentă, inițiată de actuala coaliție de guvernare, invocând faptul că un guvern interimar nu poate elabora și dezbate proiecte noi cu transparență și dezbatere publică deschisă.

El a explicat că, din momentul demiterii Guvernului Bolojan, PSD a considerat că executivul nu mai putea elabora politici sau proiecte noi, motiv pentru care social-democrații nu au mai participat la discuțiile ulterioare pe acest proiect.

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