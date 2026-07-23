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Actualitate· 1 min citire
Alertă hidrologică. Cod galben de inundații în bazine hidrografice din cinci județe, până la miezul nopții
FOTO: Arhivă
Publicat23 iul. 2026, 11:31
SursăRealitatea.Net
Hidrologii au emis, joi, o atenționare Cod galben de inundații, ce vizează până la miezul nopții râuri din cinci județe.
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