Predoiu, reacție după tensiunile din PNL: „Nu voi contesta o eventuală excludere”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 iun. 2026, 12:34

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat miercuri că nu va contesta o eventuală decizie de excludere din Partidul Național Liberal.

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