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JD Vance anunță negocieri de pace dificile și îndelungate cu Iranul, în timp ce Teheranul neagă existența discuțiilor cu SUA

JD Vance

JD Vance

Realitatea de Covasna
Scris deRealitatea de Covasna
Publicat6 aug. 2026, 11:27
SursăRealitatea.net

Vicepreședintele american JD Vance susține că negocierile de pace cu Iranul vor fi dificile și vor dura. Declarația vine în timp ce autoritățile iraniene neagă existența unor discuții cu Statele Unite. Vance afirmă că Washingtonul urmărește să obțină cel mai bun rezultat pentru poporul american. Oficialul american spune că procesul se află încă într-o etapă intermediară.

Vance: „Suntem în mijlocul jocului”

JD Vance a descris Iranul drept o țară dificilă, cu „un sistem fracturat”. „Sarcina noastră este să trecem prin această situație și să obținem cel mai bun rezultat pentru poporul american, dar și pentru președintele Statelor Unite”, a declarat vicepreședintele. El a susținut că prețurile petrolului vor scădea și vor rămâne la un nivel redus. Vance a afirmat și că Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară, iar Statele Unite vor ajunge într-o poziție mai puternică.

Vicepreședintele american a avertizat că rezultatul discuțiilor nu poate fi anticipat în acest moment. „Suntem în mijlocul jocului și cred că oamenii încearcă să judece cum va evolua exact acest lucru”, a spus Vance. Acesta consideră că negocierile vor fi complicate. Procesul ar putea dura până când părțile vor ajunge la un rezultat acceptabil.

Iranul nu a decis dacă va continua aplicarea memorandumului

Ministrul adjunct de Externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, a declarat că Teheranul nu a luat încă o decizie. Autoritățile iraniene analizează dacă vor continua aplicarea memorandumului semnat anterior cu Statele Unite. Documentul rămâne astfel într-o situație incertă. În același timp, Iranul continuă să nege că ar purta negocieri cu Washingtonul.

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