Alertă la granița României. O dronă a explodat lângă un gazoduct, iar premierul Bulgariei a convocat Consiliul de Securitate

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 aug. 2026, 14:34

Alertă la granița României după ce o dronă a intrat sâmbătă în spațiul aerian al Bulgariei și a explodat în apropierea unui gazoduct. Premierul bulgar Rumen Radev a convocat de urgență Consiliul de Securitate după incident.

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