Hidroelectrica scumpește energia electrică, din octombrie. Care sunt noile prețuri din facturi

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, dar și furnizor de energie pentru mai mult de 1,2 milioane de clieți casnici, pe fondul celui mai mic preț din țară, crește prețul din noua ofertă pentru populație.
Clienții casnici noi ai Hidroelectrica și cei cărora le expiră contractele vor plăti, din octombrie, 0,515 lei/kWh pentru energia activă, față de 0,45 lei/kWh până acum, iar factura finală urcă la 1,19-1,27 lei/kWh, în funcție de zona de distribuție.
Clienților casnici vizați li se schimbă direct costul din factură: în zonele de distribuție ale Rețele Electrice, prețul final ajunge la 1,19 lei/kWh, de la 1,11 lei/kWh anterior, iar în zona Delgaz Grid urcă la 1,27 lei/kWh, de la 1,19 lei/kWh.
Creșterea pe componenta de energie activă este de 13%, însă în factura completă majorarea este de circa 7%, deoarece aici intră și tarifele de rețea, precum și taxele. Diferența contează în special pentru gospodăriile care intră în octombrie pe noile condiții contractuale.
Hidroelectrica a transmis deja unor clienți casnici cărora le expiră contractele noile condiții, care se aplică din octombrie. Pentru furnizor, schimbarea mută în prețul de retail o parte din presiunea venită din achiziția energiei din piață pentru propriul portofoliu de furnizare.
Scumpirea vine pe fondul unei piețe mai tensionate
Compania a ajuns de mai multă vreme să cumpere din piață energie pentru portofoliul său de furnizare, iar costul de înlocuire s-a schimbat. Pe piața la termen se fac deja tranzacții la aproape 900 de lei/MWh, adică 0,9 lei/kWh, pentru profil bandă, fără profilare și dezechilibre.
Presiunea vine din mai multe surse în același timp, potrivit Economica.net. Lipsa apei și mai ales debitul redus al Dunării afectează producția hidrocentralelor de la Porțile de Fier, iar închiderea centralei nucleare de la Cernavodă a redus suplimentar oferta disponibilă în sistem.
Apropierea sezonului de toamnă-iarnă schimbă și ecuația energiei cumpărate în timpul zilei. Resursa fotovoltaică, pe care Hidroelectrica o achiziționa masiv din piețe când prețul era mai mic, se reduce, iar necesarul de cumpărare se mută spre volume mai scumpe.
Pentru gospodăriile care folosesc electricitatea și la încălzire, această repoziționare de preț contează mai mult în sezonul rece. În contextul actual, încălzirea electrică directă costă semnificativ mai mult decât încălzirea cu o centrală eficientă pe gaze pentru aceeași cantitate de căldură.