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Economie· 2 min citire
Benzina a atins un nou maxim istoric în România: 9,79 lei/litru în București, în ciuda reducerii accizei
Preturi carburanti 5 septembrie
Publicat5 sept. 2026, 09:43
SursăRealitate Plus
Benzina a atins un nou maxim istoric în România: 9,79 lei/litru în București, în ciuda reducerii accizei și a plafonării adaosului comercial. Este pentru a doua zi la rând când cel mai utilizat tip de carburant ajunge la o cotație fără precedent, pe fondul crizei mondiale de alimentare cu țiței, dar și din cauza lipsei unor reacții proactive din partea guvernului Bolojan.
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