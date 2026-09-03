Primul Boeing 737 MAX achiziționat de Tarom aterizează în România

Aeronava „Mircea Lucescu” deschide o nouă etapă de transformare pentru compania aeriană națională, fiind adusă acasă de echipaje de elită.
Compania națională TAROM marchează un moment istoric prin preluarea primei sale aeronave Boeing 737 MAX, un model 737-8, direct de la fabrica din Seattle. Zborul de livrare spre București, care include o escală tehnică în Islanda, la Keflavík, este asigurat de două echipaje de elită ale companiei, selecționate special pentru această misiune importantă.
Aeronava a primit numele „Mircea Lucescu”, o alegere simbolică prin care compania dorește să asocieze noua etapă de dezvoltare cu valorile marelui antrenor: performanța, disciplina, perseverența și încrederea. Conform directorului general al companiei, Cristian Anghel, acest eveniment nu reprezintă doar o simplă achiziție tehnică, ci un prim pas esențial în procesul amplu de modernizare și transformare a operatorului aerian de stat.
Echipaje cu o experiență impresionantă
Pentru a aduce aeronava în siguranță acasă, TAROM s-a bazat pe unii dintre cei mai experimentați profesioniști ai săi. Prima etapă a călătoriei este operată de comandanți cu o vastă experiență în aviație, precum Cătălin Prunariu, care adună peste trei decenii de zbor, alături de Alexandru Scarlatescu și Alexandru Dobre. Cea de-a doua etapă, de la Keflavík la București, este asigurată de comandanții instructori Alexandru Fodor și Bogdan Rolnic, ambii având mii de ore de zbor la activ.
Efortul piloților este completat de un echipaj de cabină cu zeci de ani de vechime, dar și de o echipă formată din patru specialiști tehnici. Aceștia din urmă s-au asigurat, în prealabil, că avionul îndeplinește toate standardele înainte de preluarea oficială.