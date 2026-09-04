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Economie· 2 min citire
Schimbare majoră la bancomatele din România. Clienții ar putea retrage suma exactă dorită, chiar și de la ATM-ul altei bănci
Retragere bani bancomat
Publicat4 sept. 2026, 07:57
Actualizat4 sept. 2026, 08:04
SursăRealitatea.net
BNR și Guvernul susțin un proiect prin care toate bancomatele ar urma să permită introducerea unei sume personalizate la retragerea de numerar, inclusiv pentru clienții altor bănci. Măsura nu este încă în vigoare.
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