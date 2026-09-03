Ministerul Finanțelor a împrumutat joi aproape 1,358 miliarde lei de la bănci

Publicat 3 sept. 2026, 14:49 Sursă realitatea.net

Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, aproape 1,358 miliarde lei de la bănci, prin două emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

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