Economie· 2 min citire

Firmele din județ, neinteresate deocamdată de certificatele de forță majoră

certificat stare urgenta csu forta majora cfm diferente coronavirus

certificat stare urgenta csu forta majora cfm diferente coronavirus

Scris de Ardeleanu Ioana Publicat: 30 apr. 2020, 00:01

Deși afectate de măsurile dispuse de autorități pentru limitarea răspândirii noului coronavirus,  firme din județul Covasna nu sunt interesate, momentan, de certificatele de forță majoră emise de Camera de Comerț și Industrie (CCI).

Multe dintre firme și-au redus semnificativ activitatea, iar unele au fost nevoite chiar să o suspende odată cu instituirea stării de urgență.Documentul ar putea fi de real ajutor societăților care nu își pot îndeplini anumite obligaţii contractuale. Cu toate acestea, președintele CCI Covasna, Edler András a precizat că de la apariția pandemiei nu au fost eliberate astfel de certificate.„Nu prea le acordăm, am avut discuții cu mai mulți întreprinzători, dar până acum nu am acordat niciun astfel de certificat de forță majoră. Acest certificat ajută în situația în care partenerii nu pot să ajungă de bună voie la o înțelegere. Este un document prin care noi certificăm faptul că un partener dintr-un contract, care are o obligație, nu și-o poate îndeplini din cauza faptului că este forță majoră. (...) În această perioadă sunt fel de fel de situații nemaiîntâlnite dar, din fericire, cel puțin în cazul firmelor de la noi, s-a reușit să se ajungă la o înțelegere amiabilă, deci nu a mai fost nevoie de certificat de forță majoră”, a precizat președintele CCI Covasna într-o videoconferință de presă.Acesta a precizat că la ora actuală, costul eliberării unui certificat de forță majoră se ridică la circa 1.000 lei.

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