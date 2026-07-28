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George Simion, atac la achizițiile militare prin SAFE: „Îngropăm munți de bani în tancuri care vor veni peste 10–15 ani”

Scris deStoica Marian
Publicat28 iul. 2026, 15:45
Sursărealitatea.net

George Simion a respins acuzațiile potrivit cărora AUR s-ar opune doborârii dronelor care pătrund în spațiul aerian al României.

Declarații cruciale făcute de George Simion DUPĂ ÎNTÂLNIREA CU AMBASADORUL SUA. LIDERUL AUR S-A REFERIT LA noile achiziții de miliarde de euro pentru Apărare făcute de guvernarea Bolojan. Liderul AUR a sugerat că multe dintre contractele SAFE sunt date cu dedicație, în funcție de interesele politice. Totodată, George Simion a scos în evidență faptul că România a cumpărat tancuri, deși războaiele moderne se poartă prin mijloace noi, conform Realitatea PLUS.

George Simion a respins acuzațiile potrivit cărora AUR s-ar opune doborârii dronelor care pătrund în spațiul aerian al României. Acesta a susținut că partidul său contestă, de fapt, cedarea unor atribuții de comandă către alte state și pierderea controlului asupra deciziilor care țin de apărarea națională.

Liderul AUR a criticat și direcția în care sunt făcute achizițiile militare, afirmând că echipamentele comandate acum ar putea ajunge în România abia peste 10 sau 15 ani. În opinia sa, investițiile ar trebui orientate spre tehnologiile folosite în conflictele actuale, precum dronele și alte sisteme teleghidate.

„Războaiele moderne nu se mai poartă cu tancuri. Războaiele moderne se poartă și cu mijloace teleghidate, fie că vin pe mare, fie că vin pe calea aerului”, a declarat George Simion.

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