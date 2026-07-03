Furtună violentă în Brașov: apele au făcut prăpăd în tot orașul. Inundații din Centru până la periferie – VIDEO

Brașovul s-a aflat joi seară sub Cod Portocaliu de vreme severă, iar ruperea de nori care a lovit orașul a provocat inundații în aproape toate cartierele. Șuvoaiele au traversat străzile și au acoperit autoturisme, iar traficul a fost complet blocat în anumite puncte. Intensitatea fenomenelor a amintit de ceea ce s-a întâmplat în București, în noaptea de marți spre miercuri.
Ploaia torențială a transformat străzile în șuvoaie, iar apa s-a acumulat rapid atât în zona centrală, cât și în cartierele de la periferie.
Imaginile surprinse de localnici arată curți inundate, trotuare acoperite de apă și trafic blocat în mai multe puncte ale orașului.
Furtuna a venit brusc și a durat doar câteva zeci de minute, însă efectele au fost vizibile imediat, potrivit presei locale..
Potrivit autorităților, echipele de intervenție au fost mobilizate în mai multe zone pentru a gestiona acumulările de apă și pentru a preveni situațiile de risc.
„În urma ploilor torențiale, în municipiul Brașov s-au înregistrat mai multe situații de urgență. Până în acest moment, au fost anunțate 16 beciuri, curți și subsoluri inundate, precum și patru copaci prăbușiți (doi pe strada 13 Decembrie, unul pe strada Carierei și unul pe Calea Făgărașului)”, a declarat ISU Brașov.
Județul se află sub avertizare meteo cod portocaliu de vreme severă până vineri, la ora 3.00.
Scenele din Brașov au amintit de cele din București, din noaptea de marți spre miercuri, când Capitala a fost lovită de fenomene extreme similare, tot sub Cod Roșu.