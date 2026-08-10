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Invazie de alge pe litoral. Vacanțele turiștilor, date peste cap - VIDEO

Alge pe litoral

Alge pe litoral

Scris deStoica Marian
Publicat10 aug. 2026, 12:39
Actualizat10 aug. 2026, 12:40
Sursărealitatea.net

Invazie de alge pe litoralul românesc. Turiștii aflați în vacanță au avut parte de o surpriză neplăcută după ce cantități uriașe de alge au ajuns la mal și au acoperit porțiuni din plajă și din apa mării. Dacă vor să ajungă în mare, oamenii sunt nevoiți să treacă prin covoare de vegetație.

Probleme au fost semnalate în Mamaia, Năvodari, Constanța și în mai multe stațiuni din sudul litoralului.

La Mamaia, turiștii au descris apa mării ca fiind acoperită de alge, iar la Năvodari au apărut reclamații și privind mirosul neplăcut. De la începutul sezonului estival, angajații Apelor Române au strâns peste 10.000 de tone de vegetație marină, cele mai mari cantități fiind ridicate din stațiunile din sud. Echipele intervin pe timpul nopții de-a lungul întregului litoral, de la Năvodari până la Vama Veche.

Reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral spun că apariția algelor este un fenomen natural, favorizat de temperaturile ridicate ale apei și de curenții marini. Vegetația se dezvoltă la adâncimi mici, iar curenții o desprind și o aduc la țărm. Algele pot fi strânse cu utilajele doar după ce ajung pe plajă, iar intervențiile au loc seara și noaptea, pentru siguranța turiștilor. Chiar dacă malul este curățat zilnic, valurile pot aduce în scurt timp noi cantități de vegetație.

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