Pauză în ședința decisivă a CCR: soarta lui Fritz atârnă de un fir de ață. Reacția lui Tănăsescu la întâlnirea cu presa

Publicat 17 aug. 2026, 12:00 Actualizat 17 aug. 2026, 12:34 Sursă Realitatea PLUS

Ședința decisivă de luni, de la Curtea Constituțională, a luat o pauză. Discuțiile vin după întâlnirea controversată dintre premierul demis Ilie Bolojan și șefa CCR. Înalta Curte de Casație și Justiție a cerut rapid clarificări, pentru că întâlnirea ar pune la îndoială credibilitatea CCR, în condițiile în care aceasta trebuie să decidă și dacă Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei. Pe surse, s-a vehiculat chiar și varianta ca Simina Tănăsescu să demisioneze.

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