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Actualitate· 2 min citire
Dunărea scade cu 2–3 centimetri pe zi: Apele Române pregătesc scufundarea a patru barje pentru a asigura răcirea reactorului
Publicat3 aug. 2026, 13:20
Sursărealitatea.net
Armata desfășoară o operațiune fără precedent în zona Cernavodă, unde o stâncă din fluviu este îndepărtată, iar patru barje încărcate cu piatră urmează să fie scufundate controlat. Intervenția are ca scop ridicarea nivelului Dunării cu 10–12 centimetri, astfel încât apa să poată ajunge în cantitate suficientă la centrala nucleară, conform Realitatea PLUS.
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