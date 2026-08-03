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O adolescentă de 17 ani, din Covasna, a lovit un polițist în cap cu o bâtă

Adolescenta violenta Covasna

Adolescenta violenta Covasna

Scris deStoica Marian
Publicat3 aug. 2026, 13:41
Sursărealitatea.net

O tânără în vârstă de 17 ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile pentru ultraj, după ce a lovit din spate un agent de poliție cu o bâtă din lemn, în timpul unei intervenții, în noaptea de 31 iulie în comuna Bodoc. Polițistul de 34 de ani a suferit leziuni ce necesită până la 9 zile de îngrijiri medicale.

„În fapt, s-a reținut că, în noaptea de 31.07.2026, un echipaj de poliție din care făcea parte și persoana vătămată, agent de poliție, în vârstă de 34 de ani, s-a deplasat în comuna Bodoc, jud. Covasna, în urma unei sesizări la un eveniment.

În timpul intervenției, respectiv în momentul imobilizării unei persoane recalcitrante, inculpata a lovit agentul de poliție din spate, în zona capului, cu o bâtă confecționată din lemn, cauzându-i leziuni care au necesitat 7-9 zile de îngrijiri medicale”, se arată în comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe

Pe 1 august, tânăra a fost mai întâi reținută pentru 24 de ore, iar ulterior, în cursul aceleiași zile, judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Sfântu Gheorghe a emis pe numele ei un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările penale au fost efectuate de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Covasna, Secția 1 de Poliție Rurală Sfântu Gheorghe.

Parchetul precizează că trimiterea în judecată reprezintă o etapă a procesului penal și nu echivalează cu stabilirea vinovăției. Persoanele trimise în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

În cursul săptămânii trecute, un polițist de la Ordine Publică a fost agresat în timpul unei intervenții la un scandal izbucnit în Sfântu Gheorghe. Din fericire, acesta nu a necesitat îngrijiri medicale. Autoritățile atrag însă atenția că astfel de fapte nu sunt trecute cu vederea și se pedepsesc conform legii.

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