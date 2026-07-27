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Actualitate· 1 min citire
Premii de aproape 3 milioane de lei acordate de Loteria Română. Cel mai mare câștig a depășit 174.000 de lei
Loto
Loteria Română a distribuit, în urma extragerilor loto desfășurate duminică, 29.840 de premii, valoarea totală a câștigurilor depășind 2,89 milioane de lei.
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