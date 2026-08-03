Cartel ALFA cere DNA și DIICOT să verifice modul în care au fost închise centralele pe cărbune

Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA solicită intervenția urgentă a Parlamentului și a Guvernului, în contextul problemelor din sistemul energetic, și cere DNA și DIICOT să analizeze modul în care au fost închise, în ultimii ani, capacitățile de producție pe bază de cărbune.
Potrivit sindicaliștilor, România a scos din exploatare peste 3.500 MW, fără ca aceste unități să fie înlocuite cu capacități noi care să producă energie constant și să mențină stabilitatea Sistemului Energetic Național.
Oprirea grupului de la Cernavodă a accentuat vulnerabilitate economică
Cartel ALFA afirmă că situația este agravată de indisponibilizarea temporară a unui grup de la Centrala Nucleară Cernavodă și de apelurile adresate populației și companiilor pentru reducerea consumului.
„România se confruntă cu o vulnerabilitate majoră în ceea ce privește securitatea energetică”, transmite confederația, într-un comunicat care subliniază că românii și economia suportă unele dintre cele mai ridicate prețuri la energie din UE.
Solicitare oficială către DNA și DIICOT
Cartel ALFA cere procurorilor DNA și DIICOT să verifice, în limitele competențelor legale, modul în care au fost adoptate deciziile privind închiderea centralelor pe cărbune.
Confederația nu formulează acuzații directe, dar solicită stabilirea existenței unor eventuale elemente care ar putea justifica deschiderea unor investigații privind posibile prejudicii aduse economiei naționale.
„Opinia publică are dreptul să cunoască dacă aceste decizii au fost fundamentate exclusiv pe criterii de interes public sau dacă există elemente care impun cercetarea unor responsabilități individuale”, se arată în comunicat.
Efecte grave în industrie: companii închise, zeci de mii de locuri de muncă pierdute
Sindicaliștii avertizează că reducerea capacităților pe cărbune a afectat puternic industria energointensivă.
Numeroase companii și-au redus activitatea, au intrat în reorganizare sau insolvență ori și-au închis porțile, ceea ce ar fi dus la pierderi de zeci de mii de locuri de muncă și la scăderea competitivității economiei.
Cerere de modificare urgentă a OUG 108/2022
Cartel ALFA solicită Parlamentului și Guvernului modificarea articolului 4 din OUG 108/2022, astfel încât unitățile pe lignit și huilă să nu mai poată fi închise înainte de punerea în funcțiune a unor capacități echivalente pe gaze și regenerabile.
Textul propus:
„Capacitățile pe lignit și huilă se scot din exploatare numai după punerea în funcțiune a noilor capacități pe gaze naturale și din surse regenerabile, cu aceeași putere instalată totală.”
Sindicaliștii avertizează că menținerea actualului cadru legislativ expune România unor riscuri majore privind continuitatea alimentării cu energie.
Confederația subliniază că nu contestă tranziția energetică, dar cere ca aceasta să fie responsabilă, bazată pe investiții reale și pe menținerea continuității producției.
„România are nevoie de o tranziție energetică responsabilă, nu de închiderea unor capacități strategice înainte ca alternativele să devină operaționale.”
Cartel ALFA consideră că securitatea energetică trebuie tratată ca parte a securității naționale, iar lipsa unor măsuri rapide va continua să afecteze populația și angajații.
În acest context, confederația solicită adoptarea în regim de urgență a modificărilor legislative necesare pentru protejarea locurilor de muncă, a industriei și a capacității României de a-și asigura necesarul de energie.