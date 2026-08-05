DN1, „drumul morții” în România! 48 de decese și peste 600 de răniți în ultimul an

Controale pe DN1. Au fost retrase 7 certificate de înmatriculare, cu sprijinul RAR, pentru vehicule identificate cu defecțiuni tehnice majore.
DN1 rămâne cea mai aglomerată și periculoasă arteră rutieră din România, statisticile pentru anul 2025 fiind de-a dreptul alarmante: 425 de accidente rutiere, soldate cu 48 de morți și peste 650 de răniți. În acest context, polițiștii rutieri au declanșat o amplă acțiune de control pentru a stopa „măcelul” de pe șosele, relatează Agenția de presă Rador.
Conform datelor oficiale centralizate de Poliția Română, principalele cauze ale tragediilor de pe DN1 sunt viteza neadaptată, neacordarea priorității, utilizarea telefonului mobil la volan și nerespectarea distanței de siguranță.
Statistica arată că ziua de marți este cea în care se produc cele mai multe accidente, iar intervalul orar critic este cuprins între 11:00 și 15:00.
Razie cu 13 radare
Pentru a descuraja comportamentul iresponsabil la volan, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov, alături de structurile teritoriale, au organizat o acțiune fulger chiar în acest interval de risc (o zi de marţi, orele 11:00 – 15:00). Peste 40 de polițiști au monitorizat traficul folosind 13 aparate radar.
În urma controalelor au fost date aproape 200 de amenzi, dintre care majoritatea (148) au fost pentru viteză excesivă. 14 șoferi au rămas fără permis de conducere pentru abateri grave. Au fost retrase 7 certificate de înmatriculare, cu sprijinul RAR, pentru vehicule identificate cu defecțiuni tehnice majore.
Pe lângă sancțiuni, oamenii legii au pus accent și pe prevenție, purtând discuții cu șoferii despre pericolele consumului de alcool, droguri și despre riscul major reprezentat de neatenția cauzată de telefonul mobil.