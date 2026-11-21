Administrația președintelui american Donald Trump își dorește ca Rusia și Ucraina să ajungă la un acord de pace până la începutul lunii ianuarie 2027. Potrivit unor surse citate de Financial Times, Washingtonul a transmis acest calendar oficialilor europeni și ucraineni.
Negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au reluat discuțiile cu reprezentanții Rusiei și Ucrainei și au avut întâlniri în Moscova, Dublin și Berlin.
Ucraina se teme că va fi obligată să facă concesii
Graba administrației americane provoacă îngrijorare la Kiev. Oficialii ucraineni se tem că Volodimir Zelenski ar putea fi presat să accepte un acord în condițiile cerute de Moscova.
Un oficial european a avertizat că Ucraina ar putea fi nevoită să facă concesii importante pentru ca negocierile să ajungă la un rezultat. O altă sursă a rezumat situația astfel: „Americanii se grăbesc, dar Putin nu”.
Calendarul propus de Washington este legat și de schimbarea majorității din Congresul american. Democrații urmează să preia controlul în ianuarie și ar putea susține mai mult Ucraina, inclusiv prin creșterea ajutorului militar și financiar și prin noi sancțiuni împotriva Rusiei.
Donald Trump a declarat recent că a avut discuții bune cu Vladimir Putin în China și că liderul rus și-ar dori încheierea războiului pe cale diplomatică.
Deocamdată, nu există un acord, iar pozițiile celor două părți rămân îndepărtate.