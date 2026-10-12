Primăria Sfântu Gheorghe cere FRF sancțiuni exemplare după incidente la Sepsi OSK - Dinamo

Publicat 12 oct. 2026, 13:32 Sursă realitatea.net

Primăria Sfântu Gheorghe a transmis o sesizare către FRF după incidente cu lozinci discriminatorii la meciul Sepsi OSK - Dinamo București, disputat pe 9 octombrie, cerând aplicarea unor sancțiuni disciplinare exemplare.

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