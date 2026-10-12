Primăria Sfântu Gheorghe cere FRF sancțiuni exemplare după incidente la Sepsi OSK - Dinamo

Primăria Sfântu Gheorghe a transmis o sesizare către FRF după incidente cu lozinci discriminatorii la meciul Sepsi OSK - Dinamo București, disputat pe 9 octombrie, cerând aplicarea unor sancțiuni disciplinare exemplare.
Conducerea Primăriei Sfântu Gheorghe a anunțat luni că a sesizat oficial Federația Română de Fotbal (FRF) în legătură cu evenimentele petrecute în timpul partidei Sepsi OSK - Dinamo București. Meciul, disputat pe 9 octombrie pe terenul echipei gazdă, a reprezentat etapa a 11-a a Superligii.
Documentul a fost semnat de primarul Antal Arpad și adresat președintelui FRF, Răzvan Burleanu, Comisiei de Disciplină și Etică, precum și Comisiei Centrale a Arbitrilor. Autoritățile locale solicită analizarea incidentelor și adoptarea unor măsuri disciplinare ferme.
În sesizare se arată că suporterii echipei oaspete au scandat în mod repetat lozinci xenofobe și discriminatorii la adresa comunității maghiare. Reprezentanții administrației locale susțin că astfel de manifestări sunt incompatibile cu principiile fair-play-ului și cu respectarea demnității umane.
Primăria consideră că aceste evenimente nu sunt izolate, ci o practică sistematică tolerată nepermis de mult pe stadioanele din România. Instituția avertizează că lipsa unor sancțiuni ferme poate încuraja repetarea incidentelor și solicită ca situația reclamată să fie analizată în regim de urgență.
În document, administrația locală cere conducerii FRF și organelor jurisdicționale federale aplicarea unor sancțiuni disciplinare exemplare clubului și suporterilor vinovați. De asemenea, se solicită instruirea fără echivoc a corpului de arbitri și a observatorilor de joc pentru aplicarea strictă a protocolului în trei pași privind incidentele de rasism și discriminare.
Primăria Sfântu Gheorghe mai cere asumarea unui plan de acțiune real, nu pur formal, de toleranță zero față de xenofobie și ură etnică în fotbalul românesc. În sesizare este solicitată și o situație centralizată pentru ultimii trei ani privind numărul persoanelor identificate și sancționate cu interdicția de acces pe stadioane pentru manifestări rasiste și xenofobe, cuantumul amenzilor aplicate cluburilor, precum și măsurile preventive implementate de FRF.
Administrația locală avertizează că își rezervă dreptul de a sesiza organismele internaționale competente dacă nu vor fi adoptate măsuri ferme și consecvente la nivel național.