Anca Alexandrescu: „Lui George Simion i se pregătește terenul de martir al opoziției din România”
Anca Alexandrescu a lansat acuzații dure la adresa liderului AUR, George Simion, susținând că acesta ar fi fost transformat într-un fals simbol al opoziției și că dosarul în care este vizat ar contribui la construirea imaginii sale de victimă a sistemului. Jurnalista a avansat inclusiv teoria potrivit căreia AUR și USR ar fi fost create de sistem pentru a servi unor interese politice.
Într-o intervenție la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu a criticat atât comportamentul public al lui George Simion, cât și modul în care partidul s-a mobilizat în contextul situației acestuia. Totodată, ea a făcut o paralelă cu situația lui Călin Georgescu, despre care spune că ar fi fost supus unui tratament diferit din partea autorităților.
Am fost, sunt și voi fi întotdeauna pentru libertatea de exprimare. Dar nu pentru un limbaj de mahala pe care îl folosește George Simion. De fapt, George Simion astăzi plătește pentru ceea ce a semănat. Ură a întors oamenii unii împotriva altora. A instigat inclusiv împotriva jurnaliștilor, împotriva televiziunilor, împotriva unor oameni politici, chiar suveraniști, doar pentru că nu erau de acord cu el
a declarat Anca Alexandrescu, realizator Realitatea.
Jurnalista consideră că dosarul în care este vizat liderul AUR nu ar reprezenta un motiv pentru victimizarea acestuia și susține că situația ar face parte dintr-un scenariu mai amplu, prin care George Simion ar fi promovat drept principalul reprezentant al opoziției.
Acuzații privind mobilizarea AUR și protestele pentru Călin Georgescu
Anca Alexandrescu a vorbit și despre diferența de mobilizare a susținătorilor AUR în cazul lui George Simion, comparativ cu manifestațiile organizate în sprijinul lui Călin Georgescu. Aceasta a criticat modul în care s-ar fi desfășurat protestele și a sugerat că liderul AUR ar fi avut un rol în limitarea mobilizării pentru fostul candidat la prezidențiale.
Nu pot să nu remarc, Claudiu, diferența de mobilizare a AUR-ului în comparație cu cum s-au mobilizat, tot cu ghilimelele de rigoare, în cazul situației domnului Georgescu, care cu adevărat a fost o situație și este o situație dramatică.
Modul cum au acționat autoritățile, cum l-au batjocorit, cum l-au luat din trafic de lângă copilul său, cum au făcut perchezițiile. Am văzut astăzi diferența de mobilizare. De fapt, a văzut toată lumea, nu este niciun dubiu.
a declarat Anca Alexandrescu, realizator Realitatea.
Jurnalista a susținut că George Simion ar trebui să răspundă și la alte întrebări legate de activitatea partidului, invocând finanțările AUR și modul în care ar fi colectate și utilizate datele cetățenilor.
Domnul George Simion are multe alte lucruri mai grave pentru care ar trebui întrebat și lucruri despre care eu am vorbit public. Finanțările la partid, modul cum adună datele de la cetățeni și le folosește, fani pe care i-a primit la partid și alte lucruri de genul acesta.
Asta este o glumă, un pistol cu apă, repet, doar pentru ca sistemul să-l valideze acum pe George Simion ca fiind liderul, victima, martirul opoziției, repet, cu ghilimelele de rigoare
a declarat Anca Alexandrescu, realizator Realitatea.
Anca Alexandrescu susține că George Simion ar fi făcut înțelegeri cu sistemul
Un alt subiect abordat a fost relația pe care liderul AUR ar avea-o, în opinia Ancăi Alexandrescu, cu structurile de putere. Aceasta a amintit mai multe momente politice, printre care perioada în care Ilie Bolojan a rămas premier interimar și protestele organizate în sprijinul lui Călin Georgescu.
Probabil că sistemul cu care a făcut un deal este foarte clar. Mă refer la mai multe momente și momentul când l-a ținut pe Ilie Bolojan interimar la Palatul Victoria și când a făcut deal cu sistemul să nu scoată oamenii în stradă pentru a-l susține pe Călin Georgescu.
A făcut acea glumă de protest în 14 noiembrie. De fapt, a confiscat protestul real care trebuia organizat pe 21 noiembrie tocmai pentru a-l controla și pentru a nu se aduna suficient oameni și a nu-i lăsa să meargă la arestul central
a declarat Anca Alexandrescu, realizator Realitatea.
Aceste afirmații reprezintă opiniile și acuzațiile formulate de Anca Alexandrescu în emisiune, fără ca ele să constituie, prin ele însele, dovezi ale unor înțelegeri politice.
Acuzații privind casele construite de AUR la Pechea
În aceeași intervenție, Anca Alexandrescu a anunțat că intenționează să verifice personal informațiile potrivit cărora trei dintre cele cinci case construite de AUR la Pechea ar fi ocupate de lideri locali ai partidului.
Am văzut zilele trecute, n-am avut timp să mă ocup, că, de exemplu, am constatat că ceea ce a spus un reprezentant PSD de la Galați la mine în platou în legătură cu casele pe care le-a ridicat AUR la Pechea este real. Am văzut că din cinci case care au fost făcute de AUR, în trei dintre ele locuiesc liderii AUR de acolo, de la Pechea.
Am să mă duc personal să verific lucrul acesta, nu o să fac subiectul până când o să merg acolo să văd cu ochii mei că se întâmplă asta
a declarat Anca Alexandrescu, realizator Realitatea.
„AUR și USR au fost create tot de sistem”, susține Anca Alexandrescu
Cea mai dură afirmație a Ancăi Alexandrescu a vizat chiar originea unor formațiuni politice din România. Jurnalista a susținut că atât AUR, cât și USR ar fi fost create de sistem și utilizate în funcție de interesele celor aflați la putere. În acest context, ea a făcut referire și la Florian Coldea.
Ușor, ușor această ipocrizie se vede, se sparge tot acest glob construit în jurul lui George Simion, care nu e altceva decât un lider de carton al opoziției fabricat, care a plecat din același loc de unde a plecat și Nicușor Dan.
Pentru că și USR-ul și AUR au fost create tot de sistem, ca să fie foarte clar, și sunt folosite în funcție de cum are interes sistemul pentru ca sistemul să se perpetueze la putere.
a declarat Anca Alexandrescu, realizator Realitatea.
Afirmațiile sale deschid din nou discuția despre presupusele influențe ale unor structuri de putere asupra partidelor politice, însă acuzațiile privind implicarea lui Florian Coldea în crearea AUR nu sunt demonstrate prin declarația televizată.
Ce spune Anca Alexandrescu despre viitorul politic al lui George Simion
Întrebată dacă evenimentele recente ar putea însemna sfârșitul carierei politice a lui George Simion, Anca Alexandrescu a afirmat că evoluția liderului AUR va depinde de interesele sistemului. Ea l-a comparat cu Victor Ponta, despre care a spus că ar fi revenit sau ar fi dispărut din prim-plan în funcție de interesele politice ale momentului.
Normal că sunt frați de cruce, adică de cu sistemul. Așa cum s-a întâmplat și în cazul domnului Ponta, când a considerat sistemul cariera a urcat, a coborât, a revenit, a dispărut, a intrat în joc în funcție de interesele sistemului. Fix la fel se va întâmpla și cu domnul Simion.
Când sistemul nu va mai avea nevoie de el, va găsi modalitatea cea mai bună să-l scoată din joc. Asta face sistemul de ani de zile, folosește niște personaje pe care le-a infiltrat în toate partidele.
a declarat Anca Alexandrescu, realizator Realitatea.
În final, Anca Alexandrescu a reluat teoria potrivit căreia scena politică ar putea fi pregătită pentru apariția sau promovarea unui partid suveranist și naționalist care să susțină actuala putere în perspectiva alegerilor din 2028.
Urmărește știrile Realitatea de Covasna și pe Google News