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Sport· 2 min citire
Handbal feminin: Cristina Neagu şi-a prelungit cu încă un an contractul cu CSM Bucureşti
Handbal feminin: Cristina Neagu şi-a prelungit cu încă un an contractul cu CSM Bucureşti
Neagu a fost desemnată de IHF de patru ori cea mai bună handbalistă a lumii
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