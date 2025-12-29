Zelenski, nemulțumit de oferta lui Trump: garanții doar pe 15 ani. Liderul ucrainean cere protecție pe jumătate de secol

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a dezvăluit că Statele Unite au propus Kievului un set de garanții de securitate pe o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea de prelungire.
Discuțiile au avut loc în cadrul întâlnirii pe care liderul ucrainean a avut-o duminică, în Florida, cu fostul președinte american Donald Trump.
Zelenski a precizat însă că această durată nu este suficientă din punctul de vedere al Ucrainei și că a cerut ca angajamentele de securitate să fie valabile pe termen mult mai lung. Potrivit acestuia, a avansat ideea unor garanții care să se întindă pe 30, 40 sau chiar 50 de ani.
„Am insistat ca aceste garanții să nu fie temporare. Ucraina are nevoie de siguranță pe termen lung”, a declarat Zelenski în cadrul unei conferințe de presă online, menționând că Donald Trump i-a transmis că va analiza această solicitare.
Cu toate acestea, liderul de la Kiev a lăsat de înțeles că, în linii mari, propunerea americană este aproape finalizată, afirmând anterior că înțelegerea privind garanțiile de securitate este „aproape sută la sută agreată”, chiar dacă durata rămâne un punct sensibil.
Deocamdată, nu sunt cunoscute detalii clare despre conținutul exact al garanțiilor oferite de Washington. Presa internațională notează că Donald Trump a fost, în repetate rânduri, rezervat în privința implicării directe a forțelor americane în menținerea păcii în Ucraina. În acest context, Zelenski a subliniat că prezența trupelor străine pe teritoriul ucrainean ar reprezenta o garanție reală de securitate.
Un astfel de scenariu ar putea însă genera reacții dure din partea Moscovei. Rusia s-a opus constant oricăror garanții de securitate care implică forțe ale statelor occidentale, în special ale NATO.
Totodată, Zelenski a declarat că un dialog direct cu Rusia va fi posibil doar după ce Statele Unite și liderii europeni vor ajunge la un consens asupra cadrului de pace propus de Ucraina. El a adăugat că speră ca partenerii occidentali să ofere garanții de securitate imediat după semnarea unui eventual acord de pace.
La finalul întâlnirii din Florida, președintele ucrainean a anunțat că în luna ianuarie este planificată o nouă reuniune în Statele Unite, la care vor participa lideri europeni implicați în discuțiile privind Ucraina. Până atunci, vor avea loc întâlniri la nivel de consilieri, care, potrivit lui Zelenski, ar putea fi organizate chiar pe teritoriul Ucrainei.