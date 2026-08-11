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Zboruri directe România–China, din septembrie. Compania care a primit undă verde
Aeroportul „Henri Coandă”
Românii vor putea zbura din nou direct către China, fără să mai fie nevoiți să facă escală. Începând cu 4 septembrie 2026, compania Air China va introduce curse regulate între București și Beijing.
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