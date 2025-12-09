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Social· 2 min citire
Trump atacă dur Europa: lideri „slabi”, state care „se descompun” și politici de migrație „dezastruoase”
Trump atacă dur Europa: lideri „slabi”, state care „se descompun” și politici de migrație „dezastruoase”
Trump atacă dur Europa: lideri „slabi”, state care „se descompun” și politici de migrație „dezastruoase”
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