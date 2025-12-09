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Trump atacă dur Europa: lideri „slabi”, state care „se descompun” și politici de migrație „dezastruoase”

Trump atacă dur Europa: lideri „slabi”, state care „se descompun” și politici de migrație „dezastruoase”

Trump atacă dur Europa: lideri „slabi”, state care „se descompun” și politici de migrație „dezastruoase”

Realitatea de Covasna
Scris de Realitatea de Covasna Publicat: 9 dec. 2025, 19:30

Trump atacă dur Europa: lideri „slabi”, state care „se descompun” și politici de migrație „dezastruoase”

Donald Trump a lansat un nou val de critici la adresa liderilor europeni, acuzându-i că nu reușesc să ofere sprijin real Ucrainei. Potrivit acestuia, statele UE „vorbesc, dar nu produc, și războiul continuă fără încetare”.

În opinia sa, Rusia ar avea acum „avantaj în negocieri”, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski „trebuie să înceapă să accepte lucrurile”.

Fostul președinte american a mers și mai departe în afirmațiile sale, susținând că multe țări europene se află în declin accelerat. „Dar majoritatea națiunilor europene… se descompun. Se descompun. Liderii lor vor să fie corecți din punct de vedere politic și asta îi face slabi.

Europa nu va mai fi… după părerea mea, multe dintre aceste țări nu vor mai fi viabile ca state. Politica lor de imigrație este un dezastru. Ceea ce fac ei cu imigrația este un dezastru”, a declarat Trump.

Într-un interviu pentru Politico, fostul președinte a atacat din nou Uniunea Europeană, inclusiv în contextul amenzii de 140 de milioane de dolari aplicate companiei X, deținută de Elon Musk, pentru încălcarea legislației privind serviciile digitale.

„Asta e o obrăznicie. Elon nu m-a sunat să-mi ceară ajutor în această privință. Nu cred că este corect. Uite ce e, Europa trebuie să aibă grijă! Acum Europa se îndreaptă în direcții greșite. Este foarte rău, foarte rău pentru oameni. Nu vrem ca Europa să se schimbe atât de mult”, a spus Trump.

Declarațiile sale apar în momentul în care Washingtonul a publicat noua strategie națională de securitate, un document despre care mai mulți analiști afirmă că are un ton neobișnuit de critic, chiar ostil, față de Europa și NATO.

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