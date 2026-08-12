Românii trăiesc tot mai greu: 63% spun că situația lor financiară s-a înrăutățit, iar 88% se așteaptă la noi scumpiri - SONDAJ

Românii sunt tot mai îngrijorați de nivelul lor de trai și de evoluția prețurilor. Un sondaj IRSOP realizat la sfârșitul lunii iulie arată că aproape două treimi dintre cei chestionați spun că situația lor financiară este mai proastă decât în urmă cu un an. În același timp, oamenii au început să reducă din cumpărături, iar cei mai mulți se așteaptă ca scumpirile să continue.
63% dintre români spun că situația lor financiară s-a înrăutățit
Datele sondajului arată că 63% dintre respondenți consideră că situația lor financiară este „mai puțin bună” decât în urmă cu un an. La polul opus, numai 11% spun că o duc mai bine. Procentul celor care simt că situația lor s-a înrăutățit este același ca în luna iunie. În schimb, numărul celor care spun că o duc mai bine a scăzut de la 13% la 11%.
„Sentimentele şi opiniile economice negative ale populaţiei s-au accentuat în iulie şi tind să se consolideze”, arată IRSOP în analiza rezultatelor Sondajului Economic Lunar.
88% se așteaptă la noi creșteri de prețuri
Cea mai mare îngrijorare rămâne legată de scumpiri. 88% dintre persoanele chestionate cred că prețurile vor continua să crească în următoarele 12 luni. În iunie, procentul era de 83%, ceea ce arată că temerile legate de costul vieții s-au accentuat.
Doar 6% dintre respondenți cred că prețurile vor rămâne la nivelul actual, în scădere de la 11% în luna precedentă.
„Oamenii nu reuşesc să controleze costul vieţii personale, nu speră să scape de inflaţia paralizantă”, arată IRSOP.
Pesimismul se vede și atunci când românii sunt întrebați cum cred că vor trăi peste un an. Trei din patru respondenți, respectiv 75%, se așteaptă ca nivelul lor de viață să fie mai slab. Numai 13% cred că vor ajunge să trăiască mai bine. Nici pe termen mai lung așteptările nu se schimbă foarte mult. 56% cred că peste cinci ani vor avea un nivel de trai mai slab decât în prezent, în timp ce 29% se așteaptă la o îmbunătățire.
Românii au început să taie din cumpărături
Presiunea asupra bugetelor se vede deja în comportamentul de consum. 58% dintre respondenți spun că, față de anul trecut, cumpără mai puține produse pentru consumul curent. Doar 12% spun că acum cumpără mai mult.
În același timp, tot mai mulți încearcă să păstreze bani pentru situații neprevăzute. 52% dintre cei chestionați spun că intenționează să economisească în acest scop, față de 47% în luna iunie. Alte 43% dintre persoane se gândesc la cheltuieli pentru pregătirea profesională proprie sau a copiilor. Vacanțele în străinătate se află în planurile a 31% dintre respondenți, iar 17% se gândesc să cumpere o mașină, fie nouă, fie second-hand. Doar 7% au în plan achiziția unei locuințe, iar același procent se gândește să deschidă o afacere.
Unul din patru angajați se teme pentru locul de muncă
Nesiguranța financiară este însoțită și de teama pierderii locului de muncă. Dintre angajații chestionați, 73% consideră că slujba lor este în siguranță, în timp ce 27% cred că aceasta este în pericol.
Pentru cei care se tem că ar putea rămâne fără serviciu, perspectiva găsirii unui alt loc de muncă este și ea dificilă. Dintre angajații care consideră că actualul lor job este în pericol, 83% spun că în localitatea în care trăiesc locurile de muncă se găsesc greu. Numai 17% cred că ar putea găsi ușor un alt serviciu. Potrivit IRSOP, populația „nu se aşteaptă la o viaţă mai bună prea curând”, iar percepția este că „piaţa muncii e în mare măsură blocată”. Institutul atrage atenția că eventualele probleme economice îi pot afecta în special pe oamenii cu venituri mici.
Detalii tehnice
Începând cu luna februarie 2026, în fiecare lună, IRSOP întreabă telefonic un eşantion reprezentativ de n=500 persoane adulte cum apreciază situaţia lor economică la data cercetării şi ce aşteptări au despre evoluţia economică viitoare.
Respondenţii sunt selectaţi aleatoriu, iar structura eşantionului reflectă compoziţia demografică a populaţiei adulte din România în funcţie de vârstă, sex, domiciliu urban/rural, mărimea localităţii şi zona geografică.
Pentru acest sondaj, interviurile au fost realizate în intervalul 27-31 iulie 2026. Toleranţa de eşantionare este +/-4,4%. IRSOP este un institut independent de cercetare şi consultanţă din 1990. (www.irsop.ro)