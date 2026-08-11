Brad Pitt, mărturisire cutremurătoare despre cea mai grea perioadă din viața sa

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 aug. 2026, 20:24

Brad Pitt a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, într-un interviu acordat revistei Esquire. Actorul în vârstă de 62 de ani a povestit despre problemele familiale care l-au afectat profund și despre momentul în care a ajuns să privească diferit suferința emoțională.

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