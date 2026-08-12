Procurorii britanici susțin că frații Tate ar putea fugi înaintea audierii pentru eliberarea pe cauțiune

Publicat 12 aug. 2026, 08:30 Sursă realitatea.net

Procurorii britanici cer unei instanțe americane să respingă cererea influencerului Andrew Tate și a fratelui său, Tristan, de a fi eliberați din închisoare în timp ce se desfășoară procedura de extrădare, înainte de o audiere privind arestarea preventivă.

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