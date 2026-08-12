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România, între vijelii și caniculă.Cod galben de ploi în mai multe județe din nord și centru, temperaturi extreme în sud. HĂRȚILE ANM
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat12 aug. 2026, 10:45
SursăRealitatea.Net
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri trei Coduri galbene de caniculă, ploi și vijelii, valabile în intervalul 10:00-21:00.
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