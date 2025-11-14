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Social· 2 min citire
Românii, tot mai prudenți la restaurant pe fondul creșterilor de prețuri
Românii, tot mai prudenți la restaurant pe fondul creșterilor de prețuri
Românii, tot mai prudenți la restaurant pe fondul creșterilor de prețuri
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