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Românii, tot mai prudenți la restaurant pe fondul creșterilor de prețuri

Românii, tot mai prudenți la restaurant pe fondul creșterilor de prețuri

Românii, tot mai prudenți la restaurant pe fondul creșterilor de prețuri

Realitatea de Covasna
Scris de Realitatea de Covasna Publicat: 14 nov. 2025, 11:14

Românii, tot mai prudenți la restaurant pe fondul creșterilor de prețuri

Creșterea prețurilor din ultima perioadă se reflectă tot mai vizibil în comportamentul românilor atunci când ies la restaurant. Reprezentanții din industrie spun că oamenii ies mai rar în oraș, comandă mai puțin și preferă adesea să împartă o porție. 

Românii, tot mai prudenți la restaurant pe fondul creșterilor de prețuri

Chiar și în București, considerat cel mai activ oraș din punctul de vedere al consumului în restaurante, fluxul de clienți s-a redus. Cei care continuă să iasă sunt mai atenți la cheltuieli.

În ultima perioadă, meniurile concepute pentru a fi împărțite sunt tot mai căutate, iar localurile care au introdus astfel de opțiuni observă rezultate bune. Restaurantele au început să adapteze ofertele.

Andrei Stoica, asistent manager: „Avem câteva platouri pentru sharing, cum le denumim, atât pentru gustări, unde avem preparate reci. Avem și fructe de mare pe care le putem împărți. Avem meniurile de prânz și ofertele de seară, oferte la dublu.”

În marile orașe precum București, Cluj, Iași sau Timișoara, clienții caută tot mai mult o experiență completă, alegând restaurante cu muzică live, seri tematice sau decoruri spectaculoase. Totuși, chiar și în astfel de locații, timpul petrecut la masă este mai scurt decât în trecut.

Ion Cerban, manager de restaurant: „Mesele erau mai târzii, clienții petreceau mai mult timp în locație. Și da, este o schimbare de comportament. Porții mai mici, ceea ce consumă, ni se cere să fie servit la pachet și noi dăm curs acestor solicitări, bineînțeles.”

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