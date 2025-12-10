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Românii, campioni ai Europei la locuințe proprii: peste 94% trăiesc în casele lor
Românii, campioni ai Europei la locuințe proprii: peste 94% trăiesc în casele lor
Românii, campioni ai Europei la locuințe proprii
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