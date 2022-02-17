Internshipurile neplătite încalcă drepturile tinerilor - decizia Comitetului European pentru Drepturi Sociale

Consiliul Tineretului din România, federația reprezentativă a tinerilor și organizațiilor de și pentru tineret din România, la nivel național și internațional, salută decizia Comitetului European pentru Drepturi Sociale, prin care acesta a admis miercuri, în mod public, că internshipurile neplătite din Belgia reprezintă o practică abuzivă și discriminatorie la adresa tinerilor, a căror muncă neremunerată îi pune într-o poziție vulnerabilă față de cei care primesc și beneficii financiare pentru serviciile oferite, iar politicile curente nu oferă îndeajuns de multă protecție pentru eradicarea acestor situații.

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