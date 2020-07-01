Evoluția cazurilor de coronavirus din România!
Evoluția cazurilor de coronavirus din România!
Până astăzi, 1 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 27.296 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
Până astăzi, 1 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 27.296 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.749 au fost externate, dintre care 19.314 pacienți vindecați și 1.435 pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt.
Județ
Număr de cazuri confirmate
1.
Alba
447
2.
Arad
706
3.
Argeș
844
4.
Bacău
640
5.
Bihor
671
6.
Bistrița-Năsăud
535
7.
Botoșani
1.023
8.
Brașov
1.497
9.
Brăila
219
10.
Buzău
583
11.
Caraș-Severin
114
12.
Călărași
178
13.
Cluj
682
14.
Constanța
454
15.
Covasna
286
16.
Dâmbovița
561
17.
Dolj
300
18.
Galați
912
19.
Giurgiu
269
20.
Gorj
234
21.
Harghita
322
22.
Hunedoara
661
23.
Ialomița
432
24.
Iași
992
25.
Ilfov
746
26.
Maramureș
198
27.
Mehedinți
190
28.
Mureș
738
29.
Neamț
965
30.
Olt
236
31.
Prahova
406
32.
Satu Mare
77
33.
Sălaj
118
34.
Sibiu
654
35.
Suceava
4.032
36.
Teleorman
160
37.
Timiș
522
38.
Tulcea
180
39.
Vaslui
184
40.
Vâlcea
52
41.
Vrancea
1.049
42.
Mun. București
3.193
43.
-
34
TOTAL
27.296
Până astăzi, 1.667 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 30.06.2020 (10:00) – 01.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 16 decese (5 bărbați și 11 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Dâmbovița, Mehedinți, București, Neamț, Olt, Prahova și Suceava.
Dintre acestea, 1 deces a fost întregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 5 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 5 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 5 decese la persoane de peste 80 de ani.
Toate decesele sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 326 noi cazuri de îmbolnăvire.
La ATI, în acest moment, sunt internați 222 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 833 de persoane. Alte 60.363 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 722.697 de teste.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 438 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1.307 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.
Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ultimele de 24 de ore, 429 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 149.090 de lei.
De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost constatate, ieri, 3 infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.
Totodată, în data de 30 iunie a.c., 61 de persoane care nu au respectat măsura izolării la domiciliu sau a carantinei au fost introduse în carantină instituționalizată pentru 14 zile sau a fost dispusă măsura carantinării instituționalizate pentru o nouă perioadă de 14 zile.
În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 4.795 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.885 în Italia, 561 în Spania, 107 în Franța, 2.075 în Germania, 97 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 3 în SUA, 6 în Austria, 3 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveția, 2 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus și câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia, India, Bulgaria, Kazakhstan, Ucraina și Suedia. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 115 cetățeni români aflați în străinătate, 31 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 9 în Spania, 7 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveția, unul în SUA și unul în Brazilia, au decedat.
Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 72 au fost declarați vindecați: 50 în Germania, 10 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia.
Notă: aceste date sunt obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, fie de la autoritățile competente din statele de reședință, în măsura în care aceste date fac obiectul comunicării publice, fie în mod direct de la cetățenii români din străinătate.
Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE - 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor și este valabilă pentru apelurile naționale, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 20.00. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20.
Alte decizii, precum și alte date de interes, vor fi aduse la cunoștința publicului în cel mai scurt timp.
În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (Coronavirus) la nivel european și global:
Până la data de 30 iunie 2020, au fost raportate 1 556 709 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Regatul Unit, Spania, Italia, Franţa și Germania.
ŢARA
CAZURI CONFIRMATE
DECEDAȚI
VINDECAŢI*
Regatul Unit
311.965 (+814)
43.575 (+25)
1.370 (+2)
Spania
248.970 (+200)
28.346 (+3)
150.376 -
Italia
240.436 (+126)
34.744 (+6)
190.248 (+1.052)
Franţa
164.260 (+1.324)
29.813 (+35)
76.399 (+275)
Germania
194.259 (+498)
8.973 (+12)
178.100 (+330)
Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)
SITUAȚIE GLOBALĂ LA 30 IUNIE 2020
CAZURI CONFIRMATE
DECEDAȚI
VINDECAȚI*
10.273.001 (+160.247)
505.295 (+3.733)
5.336.996 (+101.088)
* conform datelor publicate de către Johns Hopkins CSSE - https://systems.jhu.edu/
* datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 29 iunie – 30 iunie 2020
* CEPCB precizează că actualizările la nivel național sunt publicate pe coordonate diferite de timp și procesate ulterior, ceea ce poate genera discrepanțe între datele zilnice publicate de state și cele publicate de CEPCB.
Grupul de Comunicare Strategică
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