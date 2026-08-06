Cultură de canabis descoperită într-o pădure din Dalnic; un bărbat, arestat preventiv

Un bărbat în vârstă de 51 de ani este cercetat în acest dosar pentru trafic de droguri de risc, el aflându-se în arest preventiv.
Peste 130 de plante de canabis, cu o greutate de aproximativ 17 kilograme, au fost descoperite și ridicate de către polițiștii din Covasna și procurorii DIICOT în urma unei percheziții efectuate într-o zonă forestieră din comuna Dalnic, informează Inspectoratul Județean de Poliție.
Potrivit sursei citate, un bărbat în vârstă de 51 de ani este cercetat în acest dosar pentru trafic de droguri de risc, el aflându-se în arest preventiv.
'Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că, pe parcursul anului 2026, persoana în cauză ar fi inițiat și dezvoltat o cultură outdoor de canabis, destinată comercializării. Aceasta ar fi cultivat plantele în interiorul unei păduri de mesteceni, într-o zonă adiacentă unui drum forestier slab circulat, în proximitatea cabanei sale, situată în interiorul fondului forestier al comunei Dalnic. În urma cercetării la fața locului și a percheziției efectuate au fost descoperite și ridicate peste 130 de plante de canabis, aflate în diverse stadii de dezvoltare, de aproximativ 17 kilograme, diverse recipiente, precum și alte mijloace de probă', se arată, joi, într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.
Pe data de 4 august, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Covasna au dispus reținerea bărbatului, iar ulterior judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Covasna a decis arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Covasna și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Covasna. AGERPRES