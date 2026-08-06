Concursul Enescu 2026 - ediția aniversară oferă aproape o lună de evenimente gratuite pentru public

Concursul Internațional George Enescu se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și este finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii.
Cea de-a XX-a ediție a Concursului Internațional George Enescu 2026, care va avea loc la București în perioada 23 august-19 septembrie, sub genericul 'În căutarea excelenței', va include aproape o lună de evenimente cu acces gratuit pentru public, oferind spectatorilor posibilitatea de a urmări nu doar competiția propriu-zisă, ci și masterclass-uri, repetiții cu public și etapele preliminare ale concursului.
Potrivit organizatorilor, programul se va desfășura la Sala Radio, Ateneul Român și Universitatea Națională de Muzică din București și va reuni artiști consacrați și tineri muzicieni.
Seria evenimentelor gratuite va debuta pe 24 august cu Masterclass-ul internațional de dirijat susținut de Cristian Măcelaru, directorul artistic al Concursului Internațional George Enescu. Programul, organizat până pe 28 august la Sala Radio, va reuni șase tineri dirijori selectați și Orchestra Română de Tineret.
Publicul va putea asista atât la repetițiile orchestrei, cât și la sesiunile de lucru conduse de Cristian Măcelaru, având ocazia să urmărească modul în care este construită o interpretare muzicală și relația dintre dirijor și ansamblu.
În paralel, în perioada 24-26 august, Universitatea Națională de Muzică din București va găzdui Masterclass-ul internațional de Compoziție, organizat cu participarea Ansamblului Couleurs. Cursanții vor lucra alături de interpreții ansamblului, sub îndrumarea compozitorilor Zygmunt Krauze, Sarah Kirkland Snider și Steven Mackey.
Totodată, între 26 și 28 august, la Sala Mică a Ateneului Român, Cristian Măcelaru va susține un masterclass de interpretare instrumentală și aprofundare în studiul muzicii, dedicat tinerilor instrumentiști selectați în programul educațional al concursului.
După încheierea masterclass-urilor, publicul va putea urmări gratuit etapele preliminare ale competiției. În Sala George Enescu a Universității Naționale de Muzică din București vor evolua concurenții secțiunilor Violoncel, în perioada 29 august - 3 septembrie, Vioară, între 4 și 9 septembrie, și Pian, între 10 și 15 septembrie.
Organizatorii oferă și acces gratuit la prima parte a semifinalelor găzduite de Ateneul Român. Astfel, pe 5 septembrie va avea loc prima parte a semifinalei secțiunii Violoncel, pe 11 septembrie cea a secțiunii Vioară, iar pe 17 septembrie cea a secțiunii Pian.
În fiecare dintre aceste zile, începând cu ora 10:00, concurenții vor interpreta lucrări compuse de George Enescu.
'Concursul Enescu nu înseamnă doar concerte extraordinare și competiția unora dintre cei mai talentați tineri muzicieni ai lumii. (...) Numeroși laureați care astăzi concertează pe cele mai prestigioase scene ale lumii au fost văzuți pentru prima dată de publicul bucureștean chiar în etapele preliminare ale competiției. (...) Evenimentele cu acces gratuit completează programul concertelor și al etapelor finale și oferă publicului o perspectivă rară asupra universului muzicii clasice. În locul unei relații convenționale dintre scenă și sală, Concursul Enescu propune o experiență participativă, în care spectatorii devin martorii procesului artistic: asistă la repetiții, urmăresc dialogul dintre profesori și tinerii muzicieni, descoperă modul în care se construiește o interpretare și înțeleg exigența din spatele performanței. Este o invitație adresată nu doar melomanilor, ci tuturor celor care doresc să înțeleagă cum se formează excelența artistică și să descopere, înainte ca acești tineri muzicieni să ajungă pe marile scene ale lumii, artiștii care vor defini viitorul muzicii clasice', se arată, joi, într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.
Concursul Internațional George Enescu se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și este finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii.
Organizatorul evenimentului este ARTEXIM.