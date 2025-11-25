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Condamnare de peste 12 ani pentru bărbatul care a exploatat o tânără încă de pe vremea când era minoră

Condamnare de peste 12 ani pentru bărbatul care a exploatat o tânără încă de pe vremea când era minoră

Condamnare de peste 12 ani pentru bărbatul care a exploatat o tânără încă de pe vremea când era minoră

Realitatea de Covasna
Scris de Realitatea de Covasna Publicat: 25 nov. 2025, 18:20

Condamnare de peste 12 ani pentru bărbatul care a exploatat o tânără încă de pe vremea când era minoră

Un bărbat din Cluj a fost condamnat definitiv la 12 ani și 6 luni de închisoare după ce a exploatat timp de aproape 12 ani o tânără pe care a forțat-o să se prostitueze. Fata, astăzi în vârstă de 28 de ani, ar fi fost prinsă în această situație încă de când era minoră și locuia într-un centru de plasament.

Condamnare de peste 12 ani pentru bărbatul care a exploatat o tânără încă de pe vremea când era minoră

Totul ar fi început pe când avea 16 ani, moment în care l-a cunoscut pe individ. Acesta ar fi făcut-o să creadă că poate conta pe el și că îi va oferi sprijin, convingând-o astfel să plece împreună cu el.

După ce s-au mutat, comportamentul lui s-a schimbat: presiuni, amenințări și violențe au devenit obișnuință. Bărbatul ar fi obligat-o să lucreze într-un salon de masaj și să întrețină relații sexuale cu diverși bărbați.

Ancheta arată că tânăra a fost ani la rând lovită și amenințată, iar în această perioadă a născut și un copil. Acest lucru ar fi făcut-o și mai vulnerabilă și dependentă de proxenet, motiv pentru care nu a avut curajul să ceară ajutor.

Pentru a-și crește câștigurile, bărbatul ar fi obligat-o să întrețină relații sexuale contra cost cu bărbați cunoscuți online sau cu prieteni de-ai lui. Fata era forțată să filmeze tot, pentru ca materialele să poată fi folosite la șantaj sau vândute mai departe, spun anchetatorii.

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