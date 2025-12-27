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Avarie majoră la CET Sud, în plină perioadă de sărbători. Mii de bucureșteni, fără apă caldă și căldură
Avarie majoră la CET Sud, în plină perioadă de sărbători. Mii de bucureșteni, fără apă caldă și căldură
Mii de bucureșteni, fără apă caldă și căldură
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