FIFA, sub lupa Congresului american. Gianni Infantino trebuie să ofere explicații despre contactele cu Trump

Președintele FIFA, Gianni Infantino, este vizat de o solicitare oficială venită din partea congresmanului democrat Jamie Raskin, care cere lămuriri privind relațiile dintre forul mondial al fotbalului și președintele american Donald Trump, precum și legăturile cu Trump Organization.
Într-o scrisoare adresată șefului FIFA, Raskin solicită transmiterea tuturor documentelor și comunicărilor referitoare la contactele dintre reprezentanții FIFA și administrația americană sau persoane apropiate lui Donald Trump.
Congresmanul cere documente și evidența întâlnirilor
Democratul vrea să afle dacă au existat beneficii oferite unor persoane din anturajul liderului de la Casa Albă, inclusiv sub forma unor plăți, cadouri, premii sau apariții publice.
Totodată, acesta solicită informații despre vizitele desfășurate la birourile FIFA din Miami și New York, precum și detalii privind spațiul închiriat de organizație în Trump Tower, la Manhattan.
Raskin cere, de asemenea, păstrarea tuturor mesajelor schimbate între angajații FIFA și reprezentanți ai administrației Trump, indiferent dacă acestea au fost transmise prin Signal, Telegram, WhatsApp, X sau Truth Social.
Suspiciuni privind relația dintre FIFA și Trump Organization
Congresmanul a readus în discuție și dosarele de corupție care au afectat FIFA începând cu 2015, susținând că actuala relație dintre organizație și Trump Organization trebuie analizată atent.
Potrivit lui Jamie Raskin, FIFA plătește aproximativ 480.000 de dolari anual pentru spațiul ocupat în Trump Tower, iar suma ar putea fi sub valoarea pieței. În opinia sa, această situație ridică semne de întrebare cu privire la eventuale avantaje reciproce.
„Aceste acțiuni par concepute pentru a-l determina pe președintele Trump și administrația sa să ia decizii favorabile FIFA”, a transmis congresmanul american.
Audierea lui Infantino depinde de rezultatul alegerilor
Publicația The Athletic notează că, în actuala configurație politică, Gianni Infantino ar putea să nu fie obligat să se prezinte în fața unei comisii din Congres, întrucât democrații nu dețin majoritatea în Camera Reprezentanților.
Situația s-ar putea modifica după alegerile legislative din noiembrie. Dacă Partidul Democrat va obține controlul Camerei, Jamie Raskin ar putea prelua conducerea Comisiei Juridice și ar avea posibilitatea de a emite citații oficiale.
Între timp, Casa Albă a respins criticile formulate de democrați. Purtătorul de cuvânt Davis Ingle a apărat administrația Trump, afirmând că actualul președinte a obținut rezultate fără precedent atât pentru Statele Unite, cât și pe plan internațional.