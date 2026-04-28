Crin Antonescu, în exclusivitate la Realitatea PLUS: ”Bolojan trebuia să depună mandatul de premier”

Sursă: realitatea.net

Crin Antonescu, fost președinte al PNL și candidat la alegerile prezidențiale, a declarat, luni seară, în direct la Realitatea PLUS, că Ilie Bolojan trebuia să își depună mandatul de premier și a subliniat că moțiunea anunțată de PSD și AUR este ”o acțiune normală care trebuia făcută din a doua zi” de când social-democrații s-au retras de la guvernare.

”Șoc, groază și isterie. Pur și simplu ceea ce am văzut în aceste zile și până azi, și, sigur, azi, după o oarecare răsturnare de situație, pe mine mă uimește. Nu credeam să mă mai uimească ceva, dar mă uimește. Sunt, totuși, câteva lucruri de spus. Încercând, eu îmi permit acest exercițiu, de pe o poziție de neutralitate.

Faptul că eu denunț de câte am ocazia dăunătorii băsiști și useriști, nu înseamnă că nu sunt neutru, nu înseamnă că îi apreciez pe cei de la PSD sau pe cei de la PNL. Cred că pot să încerc un exercițiu de neutralitate.

Ce trebuia să se întâmple dacă e să luăm doar grila pe criterii clasice, normale, ale unei democrații? De ce, de nece, pesediștii s-au supărat și nu mai vor să mai continue într-un guvern condus de Ilie Bolojan. Și s-au retras din condiția de cel mai important partid al acestei coaliții din guvern”, a declarat Crin Antonescu la Realitatea PLUS.

Potrivit lui, ”pasul doi, nu era decât acela ca domnul Bolojan să depună mandatul, să constate că această coaliție care l-a trecut, l-a susținut și l-a impus prim-ministru nu mai există, să depună mandatul și, eventual, după aceea, la consultări, să-i ceară președintelui să-și asume la președinte cu care nu-i așa, ni se spune că a făcut tandem și a făcut în campanie electorală, campaniile electorale, un nou mandat pentru a încerca să găsească o majoritate ca să conducă un alt guvern, tot el, Bolojan”.

Primii care au contactat reprezentanți ai AUR, POT, SOS, au fost susținătorii lui Bolojan

Fostul candidat la președinția României a ținut să precizeze faptul că primii care i-au contactat pe reprezentanții partidelor suveraniste au fost chiar susținătorii lui Ilie Bolojan.

”Nu s-a întâmplat asta și s-a jubilat de către cei care astăzi sunt în disperare că au plecat pesediștii că se descurcă domnul Bolojan și găsește ba de colo, ba de colo, ba chiar și de la AUR, găsește o majoritate, fie și pasivă, care să-l mențină prim-ministru. Și deja s-a intrat într-un joc mai complicat.

Cei care astăzi țipă că PSD-ul s-a asociat cu AUR și iar a venit pericolul extremismului, al fascismului și alte prostii, euro și 7 lei și așa mai departe, ar trebui măcar să admită faptul că primii care au contactat reprezentanți ai AUR, POT, SOS, pentru a face o majoritate, fie și tacită, au fost ei, susținătorii domnului Bolojan.

Cert este, în orice caz, că tot dacă ne referim o dată la grilele democrației, cred că după toată istorioara asta ar fi cazul să se termine cu sloganul, că e un slogan: AUR nefregventabil, AUR extremist, AUR în afara, dacă nu a legii, oricăror combinații politice”, a transmis Antonescu.

El a admis faptul că ”nu am fost un votant, bineînțeles, nu sunt un simpatizant AUR, dar e foarte clar un lucru: atâta vreme cât acest partid a fost votat de un număr semnificativ de români, e al doilea partid votat în țara asta la ultimele alegeri parlamentare și este categoric în toate sondajele pe primul loc în acest moment, cu 30, cu 35, cu 40, în orice caz primul.

”Atâta vreme cât el face parte dintr-un grup politic european absolut onorabil și recunoscut ca atare, grupul condus de premierul Italiei, doamna Meloni, și atâta vreme cât e bun și pentru domnul Fritz la negocieri, e bun și pentru domnul Bolojan în chip tacit.

Căci să nu uităm că, potrivit știrilor confirmate de altfel de presă, într-o ședință a PNL-ului, doamna senator Pauliuc a propus: niciun contact, nicio legătură, nimic, nimic cu AUR. Și domnul Bolojan s-a opus acestui lucru.

Astăzi, sigur, vine și PSD-ul, care și el o ținea langa cu nimic, niciodată, cu AUR, că sunt cum sunt, extremiști legionari, rusofili, ce mai sunt, și fac o acțiune normală care trebuia făcută din a doua zi, după ce PSD-ul s-a retras și Bolojan a anunțat că nu vrea să plece”, a afirmat acesta.

Sunt din ce în ce mai mulți oameni care vorbesc despre domnul Bolojan ca despre Mesia

Fostul lider liberal a subliniat că sunt tot mai mulți oameni care vorbesc despre Ilie Bolojan ca despre Mesia.

”În fine, ultimul lucru (...) dom'le, e o formă de nebunie deja. Bolomania asta, cum am numit-o, când am numit-o eu, m-am grăbit, dar am intuit corect. Acum chiar a ajuns o manie. (...) Deja sunt din ce în ce mai mulți oameni vorbesc despre domnul Bolojan ca despre Mesia, ca despre Moise”, a conschis Crin Antonescu.