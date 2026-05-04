Reacția lui Nicușor Dan despre criza politică din România. Ce negocieri va duce președintele pe ultima sută de metri -VIDEO

Nicușor Dan își scurtează vizita în Armenia și revine în România înaintea votului moțiunii de cenzură. Președintele urmează să ajungă în țară astăzi, cu câteva ore mai devreme, în contextul intensificării negocierilor politice. În paralel, Ilie Bolojan și susținătorii săi încearcă să convingă parlamentarii să nu voteze moțiunea programată pentru mâine. Șeful statului a transmis în această dimineață și un mesaj privind criza politică din România.

Întrebat despre atacurile dintre partidele politice și moțiunea de cenzură depusă de PSD, AUR și grupul PACE, președintele României a transmis că va vorbi pe larg, după închiderea reuniunii Comunității Politice Europene „Building The Future: Unity And Stability In Europe”.

”Haideți să discutăm la 15:00 -16:00 după-amiază, când se termină aici, o să avem o lungă discuție”, a spus Nicușor Dan.

Reporter: Cu președinta Maia Sandu ce ați discutat?

Nicușor Dan: Am discutat despre cum putem să ajutăm și, evident, despre aderarea Moldovei în Uniunea Europeană.”

Reporter: Ce bilaterale veți avea astăzi?

Nicușor Dan: Voi avea întâlniri bilaterale cu reprezentanții din Monaco și Macedonia de Nord, dar mai importante sunt discuțiile astea multilaterale pe coridorul de gaze.