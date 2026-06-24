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Ciprian Ciucu, tăcere totală în fața jurnaliștilor, după acuzațiile DNA. Tribunalul București decide soarta controlului judiciar

Ciprian Ciucu/Inquam Photos / Octav Ganea

Ciprian Ciucu/Inquam Photos / Octav Ganea

Realitatea de Covasna
Scris deRealitatea de Covasna
Publicat24 iun. 2026, 10:00
Actualizat24 iun. 2026, 10:05
SursăRealitatea PLUS

Ciprian Ciucu a fost la Tribunalul București, acolo unde judecătorii trebuie să decidă dacă îi ridică sau nu controlul judiciar în dosarul în care e acuzat de luare de mită în timpul campaniei electorale. Magistrații de la Tribunalul București analizează contestatia depusă de Ciprian Ciucu la măsura controlului judiciar. În fața jurnaliștilor, Ciprian Ciucu nu a vrut să facă nicio declarație.

UPDATE - Ciprian Ciucu a plecat de la Tribunalul București și s-a îndreptat spre Secția 25 de Poliție din Sectorul 6, unde va urma să semneze controlul judiciar.

La ieșirea de la Tribunal, acesta le-a spus jurnaliștilor că se simte "agresat".

Termenul de la tribunal a durat mai bine de o oră. Ciucu a fost însoțit de avocatul său și a prezentat motivele pentru care - spune el - ar trebui ridicat controlul judiciar.

UPDATE - Ciprian Ciucu s-a prezentat la instanță

Deși era așteptat miercuri dimineață la Secția 25 de Poliție pentru a semna controlul judiciar, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a prezentat la instanță. Liberalul nu a anunțat Poliția că nu va ajunge la secție, însă prezența în fața judecătorilor nu i-ar crea probleme, pentru că arată că se află în continuare în țară și că nu a încălcat măsura impusă. La sosirea la instanță, Ciprian Ciucu a ales să nu răspundă întrebărilor puse de jurnaliști.

Știre inițială - Ciprian Ciucu, la Poliție

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, este așteptat în mai puțin de o oră la Secția 25 de Poliție din Sectorul 6, după ce procurorii DNA l‑au pus sub acuzare pentru luare de mită și l‑au plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Suma vizată în anchetă ar fi de 250.000 de euro.

Potrivit anchetatorilor, dosarul își are originea într-o investigație privind jocurile de noroc, în urma unei sesizări care ar fi dus la descoperirea unor presupuse favorizări și urgentări de avize pentru mai mulți oameni de afaceri, în perioada în care Ciucu era primar al Sectorului 6. Aceștia l-ar fi sprijinit în campania electorală, coordonată de Ilie Bolojan și Dan Motreanu, care urmează, la rândul lor, să fie audiați de DNA.

Ciucu a contestat măsura controlului judiciar la Tribunalul București.

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