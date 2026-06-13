Negocieri la nivel înalt: SUA și Iranul ar putea semna un acord preliminar în următoarele ore

Statele Unite și Iranul sunt la un pas de a semna un acord preliminar, primul după mai bine de trei luni de conflict deschis. Anunțul a fost făcut de premierul pakistanez Shehbaz Sharif, a cărui țară a intermediat discuțiile, acesta precizând că documentul istoric ar putea fi parafat în următoarele 24 de ore, înainte de reluarea discuțiilor tehnice de săptămâna viitoare.
Negocierile diplomatice dintre Statele Unite și Iran au înregistrat progrese majore, cele două superputeri fiind mai aproape ca niciodată de un acord de pace.
Anunțul a fost făcut de premierul pakistanez, Shehbaz Sharif, a cărui țară a facilitat dialogul. Potrivit acestuia, un cadru de înțelegere preliminar ar putea fi semnat electronic în următoarele 24 de ore, deschizând calea către încheierea războiului izbucnit la sfârșitul lunii februarie.
După semnarea inițială, delegațiile tehnice se vor întruni săptămâna viitoare pentru a pune la punct detaliile de implementare. Liderul pakistanez s-a arătat optimist, declarând că acest document va constitui o bază solidă pentru o pace durabilă și pentru stabilizarea întregii regiuni.
Semnale pozitive de la Washington și Teheran: Ce prevede acordul
Mesaje care confirmă iminența unei înțelegeri au venit din ambele tabere. Oficiali de rang înalt de la Washington au transmis că textul este convenit în mare parte, în timp ce ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a sugerat că proiectul actual reflectă interesele Teheranului, numind simbolic țara sa „câștigătoarea” confruntării cu SUA.
Dincolo de retorica politică, documentul preliminar conține prevederi economice și logistice cruciale pentru stabilitatea globală:
Deblocarea rutelor maritime: Reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz și ridicarea blocadei navale impuse de SUA asupra porturilor iraniene.
Compensații financiare: Statele Unite ar urma să deblocheze miliarde de dolari din activele iraniene înghețate.
Relaxarea sancțiunilor: Reducerea restricțiilor americane asupra exporturilor de petrol iranian, în schimbul garantării de către Teheran a liberei circulații pe una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.
Programul nuclear și despăgubirile, principalele puncte de divergență
Deși semnarea acordului preliminar este iminentă, textul lasă nerezolvate o serie de probleme spinoase, care vor fi negociate intens în următoarele 60 de zile.
Cea mai mare dispută vizează programul nuclear iranian. În timp ce Washingtonul susține că acordul trebuie să ducă la eliminarea totală a programului și la distrugerea rezervelor de uraniu îmbogățit, Teheranul respinge categoric această variantă, solicitând doar diluarea stocurilor și păstrarea infrastructurii nucleare.
De asemenea, apar neînțelegeri și în privința despăgubirilor de război. Surse apropiate discuțiilor afirmă că documentul face referire la compensații financiare pentru Iran și la renunțarea SUA la anumite pretenții privind programul de rachete balistice al Teheranului, însă oficialii americani contestă existența unor astfel de clauze în forma actuală.
Tensiunile continuă pe teren, în ciuda eforturilor diplomatice
În timp ce diplomații definitivează ultimele detalii ale acordului scris, realitatea din teren rămâne una violentă. La doar câteva ore după declarațiile optimiste ale oficialilor, armata americană a interceptat și doborât mai multe drone iraniene care se îndreptau spre Strâmtoarea Ormuz și care puneau în pericol navele comerciale. Comandamentul Central al SUA a confirmat operațiunea, precizând că traficul maritim nu a fost afectat.
Conflictul direct dintre cele două state a izbucnit pe 28 februarie, în urma unor lovituri lansate de SUA și Israel asupra unor obiective iraniene, urmate de represalii din partea Teheranului și de reactivarea atacurilor Hezbollah. În doar câteva luni, războiul a provocat mii de victime și a perturbat grav piețele energetice internaționale, generând scumpiri majore la petrol și gaze.