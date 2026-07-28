Economie· 1 min citire

Aviz favorabil pentru programul SAFE în comisia de buget

Programul SAFE

Programul SAFE

Scris deStoica Marian
Publicat28 iul. 2026, 14:53
Sursărealitatea.net

Comisia de buget a acordat aviz favorabil pentru programul SAFE, un pas important înainte ca proiectul să fie supus votului în perioada următoare.

Programul vizează acordarea unui împrumut încheiat între România și Uniunea Europeană, destinat susținerii unor investiții strategice în domeniul apărării și al infrastructurii naționale.

S-a dat aviz favorabil pe programul SAFE în Comisia de buget

În urmă cu câteva minute, în Comisia de buget a fost dat aviz favorabil pentru programul SAFE, care urmează a fi votat în perioada următoare.

Este vorba despre acel împrumut SAFE încheiat între România și Uniunea Europeană.

România are alocată prin acest instrument o finanțare de aproximativ 17 miliarde de euro, a doua cea mai mare din program, după Polonia, iar banii sunt acordați sub formă de credite pe termen lung și sunt destinați înzestrării armatei, dar și proiectelor și infrastructurii din țara noastră.

Dacă va primi aprobarea necesară, România va putea accesa una dintre cele mai importante linii de finanțare europeană dedicate investițiilor în apărare și infrastructură, beneficiind de credite pe termen lung pentru proiectele asumate.

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